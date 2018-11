843 timer uden løn og mistanke om menneskehandel: Her er Kurt Beiers møgsager

Udskældt transportfirma i Padborg har tidligere været involveret i ulovlig cabotagekørsel og flere sager om underbetaling af chauffører.

Vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport bliver i øjeblikket undersøgt af politiet i Danmark for at bryde loven om menneskehandel, efter at Fagbladet 3F har afsløret, at firmaet gennem længere tid har haft chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka boende under tvivlsomme forhold i en lejr i Padborg.

Kurt Beier Transport er desuden anmeldt for menneskehandel i Tyskland, Polen og Holland, og myndighederne i sidstnævnte land har ifølge Fagbladet 3F bragt ni filippinske chauffører i sikkerhed.

Det er ikke første gang, vognmandsfirmaet er på kant med loven. Få overblikket over alle sagerne herunder.

2002: Ulovlig cabotagekørsel

I 2002 kan Fagbladet 3F afsløre, at Kurt Beier Transport benytter illegale chauffører fra Litauen til at køre sine biler i Danmark.

Retten i Aabenraa dømmer Kurt Beier Transports litauiske datterselskab, LB Eurotrucking, for ulovlig cabotagekørsel i Danmark i 2003. Retten stadfæster en bøde på 4.000 kroner, som bliver udstedt efter afsløringer af cabotagekørsel fra Aabenraa Havn i efteråret 2002.

2013: Underbetaling

Det rumænske Kurt Beier Transport-datterselskab HTB Internationale Transporte SRL (der nu er lukket) bliver dømt i en sag om underbetaling.

Virksomheden bliver samme år dømt til at betale cirka 17.000 kroner i kompensation for "moralsk skade" til en chauffør, fordi virksomheden stoppede hans lønudbetaling, da han fik en hjerneblødning.

2014: Skattefidus

TV 2 afslører, at Kurt Beier Transport har fundet en metode til udbetaling af løn til sine rumænske chauffører, der gør, at kun en tiendedel af den udbetalte løn er skattepligtig.

De rumænske chauffører er ansat gennem Kurt Beier Transports rumænske samarbejdspartner, firmaet Gbt Logistic Srl. Her er månedslønnen blot 1.350 kroner, men udover grundlønnen får chaufførerne udbetalt omkring 10.000 kroner som skattefri diæter. På den måde slipper de for at betale skat af langt størstedelen af lønnen.

2016: Chauffør arbejdede gratis i 843 timer

Igen er det rumænske datterselskab GBT Logistic SRL involveret. Virksomheden bliver ved en regional domstol i den rumænske by Cluj i november 2016 dømt til at betale omkring 25.000 kroner til en rumænsk chauffør.

Chaufføren arbejdede sammenlagt 843 timer uden at blive betalt, og det svarer til 35 dage uden løn. Chaufføren kørte dag og nat uden at holde sine fridage og uden at blive betalt for hverken overarbejde, natkørsel eller weekendkørsel.

2017: Skrappe forretningsmetoder

Rumænske chauffører står frem i Avisen.dk og fortæller, at de risikerer at blive trukket i løn, hvis ikke de tager telefonen, når kontoret ringer dem op, eller hvis virksomheden synes, de har brugt for meget diesel.

En rumænsk chauffør fortæller også, at han engang blev ringet op af en medarbejder på Kurt Beier Transports kontor i Esbjerg, der truede med at trække ham i løn, hvis ikke han slukkede for airconditionen om natten.

2017: Ingen hjælp ved sygdom

En af Kurt Beier Transports rumænske chauffører Traian Mailat får ifølge Avisen.dk ikke hjælp, da han bliver syg efter at have sovet i førerhuset i sin lastbil i to dage uden at kunne tænde varmen. Chaufføren får en nyreinfektion, og han skal selv betale for at få hjælp på et dansk sygehus.

Der er ingen hjælp at hente fra Kurt Beier Transport - heller ikke da han skal hjem til Rumænien igen for at blive behandlet. Chaufføren bliver nødt til at sælge alle sine ejendele for selv at købe en busbillet hjem.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar til de mange sager fra Kurt Beier Transports advokat Anders K. Németh, men han har ikke svaret på vores henvendelse.