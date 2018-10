Justitsminister bliver trukket ind i sag om bandekonflikt

Retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF) vil sætte en stopper for bandekonflikten i Esbjerg. Derfor kalder han nu justitsministeren i samråd.

- Jeg har kaldt ministeren i samråd, fordi det man ser i Esbjerg i øjeblikket er fuldstændig uacceptabelt. Det vil vi ikke finde os i.

Sådan siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen til TV SYD, og fortsætter:

Situationen er vanvittig. Vi kan ikke være tjent med, at der foregår det her i vores del af landet. Det skal der sættes en stopper for. Peter Kofod Poulsen, retsordfører, Dansk Folkeparti

- Situationen er vanvittig. Vi kan ikke være tjent med, at der foregår det her i vores del af landet – eller noget sted i Danmark. Det skal der sættes en stopper for.

Han vil derfor have justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at se på sagen.

- Vi vil finde ud af, om politiet har de fornødne ressourcer til at håndtere situationen – eller har ministeren brug for, at et flertal i Folketinget hjælper med at gøre noget andet? Vi har også vedtaget en bandepakke, hvor der ligger en stribe redskaber i.

Nu skal bandekonflikten stoppe

- Der skal slås ned på det, der foregår i øjeblikket. Det er den drøftelse vi gerne vil have med justitsministeren hurtigst muligt. Syd- og Sønderjyllands Politi kommer også til at spille ind med de input, de måtte have. For vi vil have det stoppet, slutter Peter Kofod Poulsen.

Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen har også bedt justitsministeren om at gå ind i sagen. Det er sket på opfordring fra Socialdemokratiets folketingskandidat i Esbjerg, Anders Kronborg.