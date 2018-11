Efter flere ugers turbulens undskylder omstridt vognmandsfirma

Direktør for Kurt Beier Transport erkender overfor DR, at boligforholdene for en gruppe ansatte udenlandske chauffører ikke var i orden.

Firmaet Kurt Beier og administrerende direktør Karsten Beier har ikke levet op til deres moralske ansvar som arbejdsgiver.

Og det kræver nu en undskyldning. Det siger Karsten Beier i et interview med DR Nyheder.

- Jeg vil meget gerne beklage de billeder, som er blevet vist og undskylde for det. Vores faciliteter har simpelthen ikke været i orden, siger Karsten Beier.

Han siger derudover, at billederne ikke har været i overenstemmelse med, hvordan de har ønsket at drive forretning, og at det heller ikke er det rigtige helhedsbillede, der er blevet vist i medierne.

Meldingen kommer, efter at virksomheden har befundet sig i modvind, siden det kom frem, at firmaet har haft en større gruppe filippinere ansat som chauffører og at de i følge Fagbladet 3F levede under primitive forhold i Padborg med lange arbejdsdage og lønninger helt ned til 15 kroner i timen.

Siden sagen kom frem i sidste uge har flere store firmaer droppet samarbejdet med Kurt Beier Transport A/S. Det gælder blandt andet vognmandsfirmaerne DSV, Leman, Nagel-Group og Blue Water Shipping. Desuden har Arla og Jysk bedt deres samarbejdspartnere om ikke at bruge virksomheden.

Firmaet bliver efterforsket for menneskehandel, og politikere fra flere partier har kritiseret forholdene.

Lønninger på niveau med andre

Karsten Beier siger til DR Nyheder, at forholdene siden afsløringen er blevet markant bedre og ændret. Og i dag er han ”tryg ved de forhold, som de lever under”.

Foruden forholdene i Padborg er også chaufførernes løn blevet kritiseret.

Og lørdag viste dokumenter, som Fagbladet 3F delte med TV 2, at firmaet tilbød en lønstigning på godt 1800 kroner om måneden, hvilket ville give en samlet løn på knapt 10.000 kroner. Eller hvad der svarer til en stigning i timelønnen fra cirka 15 til 20 kroner.

Chaufførerne valgte imidlertid at sige nej søndag.

- Vi siger nej til tilbuddet, der slet ikke er godt nok for os. Alle vores chaufførkolleger i Europa afviser også tilbuddet, fordi det er for ringe. Vi er bare nødt til at fortsætte kampen for ordnede forhold, siger den filippinske chauffør Richard De Leon ifølge Fagbladet 3F.

I interviewet med DR siger Karsten Beier, at den løn, som de filippinske chauffører blev tilbudt, svarer mindst til det, som udenlandske chauffører ville få i en anden transportvirksomhed andre steder uden for Danmark.

Formand for 3F’s Transportgruppe, Jan Villadsen, var søndag enig med chaufførne i, at tilbuddet på ingen måde var godt nok.

- Det er en minimal lønstigning, der hæver filippinernes løn fra de nuværende 15-16 kroner i timen med nogle få kroner. Det er meget, meget langt fra en dansk chaufførlønning, og tilbuddet er helt hen i vejret, sagde Jan Villadsen.

Udnytter hul i lovgivningen

Det var Fagbladet 3F, der med billeder første gang kunne dokumentere, at chaufførerne boede under usle forhold. Det blev blandt andet vist, at de sov på madrasser bag i lastbilerne, lavede mad udenfor, og at de i alt 200 chauffører, der boede i lejren på skift, sammenlagt havde fire toiletter.

Når Kurt Beier Transport kan gøre dette, skyldes det et hul i lovgivningen. Filippinerne får opholds- og arbejdstilladelse i Kurt Beiers datterselskab i Polen. Når de har fået arbejdstilladelse i Polen kan de frit tage videre til andre lande – som Danmark – og tage arbejde helt lovligt.

Foruden politiet, Center mod Menneskehandel og Arbejdstilsynet er også Skattestyrelsen, National Cyber Crime Center ved Rigspolitiet og Aabenraa Kommune involveret i sagen.

Ifølge Dansk Transport og Logistik kan man finde chauffør-lejre flere steder i Europa. De er dukket op samtidig med, at i tusindvis af personer fra tredjelande får arbejde som chauffører i EU.

Alene sidste år kom over 100.000 personer i arbejde som chauffør i EU-landene. Størstedelen fik deres køretilladelse gennem datterselskaber i Polen

Kurt Beier har selv de seneste mange år haft en anonym rolle omkring firmaet, og søndag afgik han ved døden efter længere tids sygdom.

Firmaet ledes i dag af sønnen Karsten Beier.