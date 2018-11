Politiet bevogter retten under bandesag

Politiet er mandag meget synligt til stede ved Retten i Esbjerg. Her gik retssagen mod en 21-årig mand fra Esbjergs bandemiljø i gang. Den 21-årige er tiltalt for forsøg på manddrab.

Den 21-årige er tiltalt for forsøg på manddrab og for besiddelse af skydevåben, da politiet mener, at han i januar trængte ind i en frisørsalon på Ingemanns Allé i Esbjerg og affyrede et skud mod en person i salonen.

Retsagen finder sted under store sikkerhedsforanstaltninger med politi uden for retsbygningen og med kontrol inden adgang til retssalen.

Politiet er mandag meget synligt til stede ved Retten i Esbjerg. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Retten i Esbjerg har på forhånd afsagt kendelse om, at det er muligt at bortvise tilhørere fra retslokalet i forbindelse med vidneafhøringer, hvis politiet vurderer, at tilhørerne har relation til bandemiljøet.

Der ventes dom i sagen i næste uge.