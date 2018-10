Politiet ransager vognmands kontorer for beviser på menneskehandel

Politiet har tirsdag eftermiddag og aften gang i en ransagning af kontorerne hos Vognmandsfirmaet Kurt Beier A/S i Padborg.

Politiet har hele tirsdag tirsdag været på aktion i Padborg hos Kurt Beier Transport i Padborg, hvor 22 filippinske og fire srilankanske chauffører er frivilligt taget med på stationen til afhøring.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der sammen med en række andre myndigheder deltog i aktionen.

Med til aktionen har været Aabenraa Kommune, Brand & Redning Sønderjylland, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen.

De ser blandt andet på, om arbejds- og opholdstilladelser har været på plads.

Læs også Så kummerligt boede de udenlandske chauffører

Politiet kigger på, om reglerne for menneskehandel er overtrådt.

- Vi er lige nu i gang med en ransagning af kontorer og administration i vognmandsfirmaet her i Padborg for at afdække, hvad der er foregået og om der er tale om menneskehandel, siger politiinspektør Brian Fussing, Udlændingekontrolafdelingen under Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Det er politiets og de øvrige deltagende myndigheders umiddelbare opfattelse, at der er konstateret forhold - som sammenholdt med de foreløbige forklaringer fra chaufførerne - giver anledning til yderligere undersøgelse.

Færdige med afhøringerne

- Vi er nu færdige med afhøringerne af de udenlandske chauffører, lige som vi er færdige med en ransagning hos virksomheden. Nu skal vi have skabt et overblik over det materiale, vi har, som skal indgå i den videre opfølgning og efterforskning, oplyser politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) i Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag aften klokken 21.30.

Han tilføjer, at politiet fortsat arbejder ud fra en mistanke om, at menneskehandel kan have fundet sted. Mistanken er fortsat til stede, men det er endnu for tidligt at sige, hvad efterforskningen til sidst vil ende med.