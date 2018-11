Mindstelønninger: Under 20 kroner i timen i seks EU-lande

Arbejdsgiverne behøver ikke at hente filippinere for at sikre lave lønninger - i EU er mindstelønnen under 20 kroner i timen i seks lande

Det har vakt stor opmærksomhed, at filippinske lastbilchauffører kører rundt i Europa for lønninger ned til 15 – 20 kroner i timen. Men ser man på mindstelønninger indenfor EU, så er der flere lande, der har statsligt fastsatte minimumslønninger på samme – ja sågar lavere niveau. Ifølge WSI, som indsamler officielle tal fra nationalstaterne, er mindstelønnen i Bulgarien 1,57 Euro i timen, hvilket svarer til 11,75 kroner. Bulgarien er det land i EU, der har den laveste minimumsløn. Statsligt fastsatte mindste-time-lønninger i EU BUND 10: Bulgarien: 11,75 kroner Litauen: 18,40 kroner Rumænien: 18,75 kroner Letland: 19 kroner Ungarn: 19,25 kroner Kroatien: 19,95 kroner Slovakiet: 20,70 kroner Tjekkiet: 20,85 kroner Polen: 21,40 kroner Estland: 22,25 kroner TOP 5: Luxemborg: 86,60 kroner Frankrig: 74,10 kroner Holland: 72,60 kroner Irland: 71,60 kroner Belgien: 71 kroner Kilde: WSI Minimum Wage Database - Hans-Böckler Stiftung Se mere Men også en række andre EU lande har mindstelønninger under 20 kroner i timen. Det gælder Rumænien, Litauen, Letland, Ungarn og Kroatien. Danmark har ikke nogen statslig fastsat mindsteløn - den forhandles i stedet af arbejdsmarkedets parter efter den såkaldte Danske Model. Se de statsligt fastsatte mindstelønninger på ovenstående kort - tallene er fra WSI, der indhenter tallene fra de nationale regeringer. I Bulgarien er mindstelønnen 1,57 Euro eller 11,75 kroner i timen. Foto: Grafik: Simon Svanes Jensen