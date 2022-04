Asbestnedfald bekymrer stadig i Grindsted: - Der er ingen risiko.

Derfor var nyheden om, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med asbestudslippet en lettelse for ham.

- Der faldt en sten fra hjertet, da vi fik det at vide. Det gav noget glæde - både for mig og for de ansatte, siger Brian Petersen.

Ingen sundhedsrisiko

Karl Grundahl, der er afdelingsleder for erhverv og affald ved Billund Kommune, understøtter, at der ikke er sundhedsrisiko forbundet med asbestnedfaldet.

- Der er ikke grund til bekymring, siger han.

Omvendt kan han godt forstå, hvorfor borgerne alligevel fortsat er skeptiske.

- Når vi i så lang tid har meldt ud, at der måske var en risiko - og så trækker det tilbage - så giver det sig selv, at borgerne er bekymret.

I Danmark har vi ikke nogle officielle afgrænsninger for, hvor meget asbest der må være i et givent område.

Det har man til gengæld i Holland. Her hedder grænseværdien at der maksimalt må være 100 milligram asbest per kilo jord.