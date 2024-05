Børn bliver klogere på den nære natur

I dag var de taget på tur ud i det grønne for at lære mere om insekter, blomster og træer.

Det skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Mens andre kommuner har naturskoler, hvor børnene fragtes ud til naturvejledere, så har de i Billund Kommune valgt, at naturvejlederen i stedet besøger institutioner, og tager børnene med på tur i de områder, der omgiver dem i dagligdagen.



Sådan har det været siden 2022, og målet er blandt andet at inspirere personalet til at bruge den omkringliggende natur til aktiviteter, leg og undervisning.

- Efter sådan en time her er børnene blevet nysgerrige på naturen. De glemmer helt, at de for eksempel er bange for edderkopper, og jeg tror, vi skal lege videre med insektglas hele dagen, siger Helle Vejrum, der er pædagog i Børnenes Univers Grindsted Syd og afsted på tur med de ni børnehavebørn.