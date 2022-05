Lego-familien tager næste skridt i generationsskifte

Kjeld Kirk Kristiansen blev i 1996 bestyrelsesformand for Lego og var det i 20 år, indtil at han i 2016 blev menigt medlem af bestyrelsen.

Samtidig blev sønnen Thomas Kirk Kristiansen næstformand. Og det er også Thomas Kirk Kristiansen, som er tiltænkt rollen som den næste i arvefølgen.

Det næste skridt

Næste store klods i Lego-imperiet bliver holdingselskabet Kirkbi. Her ligger 75 procent af ejerskabet i Lego stadig med Kjeld Kirk Kristiansen for bordenden. Det er den plads, som Thomas Kirk Kristiansen skal overtage i foråret 2023.

- Thomas' tiltrædelse som formand for Kirkbi i foråret 2023, kort tid efter at jeg er fyldt 75 år, er et naturligt næste skridt i det glidende generationsskifte, sagde Kjeld Kirk Kristiansen i meddelelsen i september.



I første omgang har Kjeld Kirk Kristiansen sluppet posten som bestyrelsesformand for selskabet Koldingvej 2, Billund A/S. I det selskab ligger 25 procent af ejerskabet over Lego og koncernens oplevelseshus Lego House.

I sidste uge oplyste Lego Fonden, at Kjeld Kirk Kristiansen var trådt ud af bestyrelsen også her.