Lego sælger rekordmange klodser

Salget er ikke det eneste, der er steget. Det er omkostningerne også. Derfor bliver det trods en stor vækst til et overskud efter skat på 6,2 milliarder, hvilket er marginalt mindre end samme halvår sidste år.

- Jeg synes, at det er en super god start, siger Lego-topchef Niels B. Christiansen.

- Der har været mange forskellige usikkerheder og ting at se til. Ukraine-krigen. Covid i Kina. Stigende omkostninger på næsten alting. På trods af det er vi lykkes med at vokse.

- Vi er vokset hurtigere end markedet i alle vores store markeder. Det vil sige, at vi har taget markedsandele.

Samtidig peger han på, at Legos omsætning er vokset i sammenligning med det, der var et usædvanligt godt 2021. Her steg salget med 27 procent, hvilket kastede et rekordoverskud af sig.