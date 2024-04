Nyt tocifret milliardoverskud i Lego-pengetank

Det fremgår af årsrapporten for Kirkbi, som er familien Kirk Kristiansens holdingselskab.



Søren Thorup Sørensen, der er administrerende direktør i Kirkbi, er godt tilfreds med at have vendt et negativt investeringsresultat i 2022 til et positivt.



- Nogle af de aktivklasser, der præsterede godt sidste år, var aktier, obligationer og ejendomme, og så var der nogle af de lidt større koncentrationer i enkeltselskaber, som ikke performede lige så stærkt, siger Søren Thorup Sørensen.

2023 var også året, hvor depechen endegyldigt blev givet videre til fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien og Thomas Kirk Kristiansen afløste Kjeld Kirk Kristiansen på formandsposten i Kirkbi.

- Det er jo en af de muligheder, vi har i en familieejet virksomhed. At tænke på den lange bane og sætte tryk på noget af det, der betyder noget for familien, siger Søren Thorup Sørensen.



Kirkbi ejer 75 procent af Lego-koncernen. De resterende 25 procent ejes af den almennyttige Lego Fonden, der støtter projekter målrettet børn og unge i hele verden og i hjembyen Billund.