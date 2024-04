Retten lukker dørene i sag om bombetrussel

Det skriver TV 2.

Den 30-årige blev i går anholdt ved Billund Lufthavn. Passagerer og personale i luften blev derefter evakueret og lufthavnen spærret, efter politiet fandt en genstand, som muligvis indeholder sprængstof. De undersøgelser pågår stadig.

Ved grundlovsforhøret søndag fremgik det, at manden ikke taler og forstår dansk. En tolk er indkaldt og sidder ved hans side og oversætter.

Han har tatoveringer på arme og på halsen og var iført sorte shorts og rød T-shirt. Den 30-åriges nationalitet blev ikke oplyst.

Grundlovsforhøret blev derudover kort for pressen, eftersom anklagemyndigheden fik medhold i at holde retsmødet bag lukkede døre, hvilket indebærer, at pressen ikke fik læst sigtelsen op.

Specialanklager ved Sydøstjyllands Politi Ida Spandet Poulsen argumenterede med:

- Der er behov for, at vi stadig holder tæt ind til kroppen, hvad sigtelsen angår, og hvem der er sigtet.

- Der er nogle spor, politiet følger, som kan hindres, hvis oplysninger om sagen kommer ud, lød det fra anklageren.

Afgørelsen om, hvorvidt manden skal varetægtsfængsles, falder senere i dag. Ifølge anklageren kommer det dog til at "tage noget tid", skriver TV 2.