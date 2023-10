Tvivl opstået om storstilet solcelleprojekt efter voldsom kritik af selskabet bag planerne

Modstand fra naboerne

150 lokale Filskov-borgere er alt andet end begejstrede for planlægningen af en solcellepark i deres by. Det blev tydeliggjort på et informationsmøde for få uger siden, hvor naboerne fik mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Ole Christiansen er en af borgerne i byen, der er imod opførelsen af en solcellepark. Han synes ideen om en solcellepark er god, men han bryder sig ikke kommunikationen omkring projektet, som han føler har været mangelfuldt.

- Jeg vil ikke have noget imod, hvis projektet bliver droppet, siger han.

Under mødet i september blev der sat spørgsmålstegn ved, at Interfarms Energy i forbindelse med en ansøgning til kommunen skulle have været i dialog med alle berørte naboer, hvilket beboerne ikke kunne genkende.