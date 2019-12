Læger og patienter til kamp mod overflødig behandling for milliarder

Nogle gange oplever danske patienter det danske sundhedsvæsen fra sin ineffektive side. Eksempelvis blev en patient med to sygdomme kaldt ind til blodprøvetagning på hospitalet med to dages mellemrum. Det vil sige, at patienten først skulle ind i diabetesambulatoriet og have taget prøver for sin diabetes. To dage senere skulle vedkommende af sted til samme hospital igen, hvor en anden afdeling tog prøver i forbindelse med patientens sclerose.

Det er fuldstændig uholdbart at bruge så mange penge på noget, der ikke gavner hverken patienter eller sundhedspersonale. Morten Freil, direktør, Danske Patienter

Det er ikke alene besværligt for patienten, men belaster også sundhedsvæsenet. Her ville det være oplagt at koordinere på tværs, så man kunne nøjes med at tage blodprøver af én omgang.

Derfor kalder læger og patienter til kamp mod behandlinger og procedurer både på Sygehus Lillebælt og i resten af det danske sundhedsvæsen, som er overflødige og nogle gange endda direkte skadelige. Ressourcerne skal flyttes til områder, hvor der i dag er mere brug for dem, mener formanden for Danske Patienter Morten Freil.

- Vi skal selvfølgelig sikre os, at når patienter får en behandling, gavner den også. Udgifterne til den behandling, der ikke gavner patienterne, kan jo komme andre patienter til gode. Derfor er det vigtigt, at vi får fokus på det, siger han til TV SYD.

Sammen med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) lancerer Danske Patienter en dansk "vælg klogt kampagne" efter udenlandsk forbillede.

Inspirationen kommer fra den internationale kampagne “Choosing Wisely”, hvor mere end 20 lande nu har lanceret initiativer.

Den første kampagne fandt sted i USA i 2012, hvor undersøgelser viste, at op mod 30 procent af sundhedsudgifterne gik til overflødige eller direkte skadelige aktiviteter. I en tilsvarende undersøgelse i Storbritannien var tallet på ca. 20 procent. OECD kom sidste år frem til, at de vestlige lande har et overforbrug på 15 procent til sundhed.

En overflødig behandling er for eksempel, når en patient med to sygdomme skal tage fri fra arbejde for at tage på sygehuset og få taget blodprøve med to dages mellemrum. En potentiel farlig behandling er, når en patient først får foretaget en scanning på et privathospital, hvorefter det offentlige hospital senere gentager scanningen for at være sikre på, at den første sacnning nu også var rigtig.

Spild af 20 mia. kr.

Der er et enormt potentiale i at flytte rundt på ressourcerne for at sikre kvaliteten af fremtidens sundhedsvæsen. Både læger og patienter oplever, ifølge Morten Freil, at mange procedurer og behandlinger forekommer dobbelt og på den facon fordyrer sundhedssystemet.

Hvis det danske sundhedsvæsen koster rundt regnet 100 milliarder kroner at drive, bruges 20 procent af det - altså 20 milliarder kroner - på noget, der ikke gavner eller er overflødigt.

- Det er vilde tal og fuldstændig uholdbart at bruge så mange penge på noget, der ikke gavner hverken patienter eller sundhedspersonale. Det skal der kigges nærmere på. Specielt i en tid, hvor det er svært at få pengene til at slå til i sundhedsvæsenet, mener Morten Freil.

Det er efter hans mening kommet så vidt af både kulturelle og strukturelle årsager.

- Der bliver for eksempel ikke talt godt nok sammen mellem hospital og almen praksis, mellem specialer og patienter med flere sygdomme, mellem hospitalet og kommunen, siger han.

Danmark først med at inddrage patienterne

I udlandet har patienterne ikke fyldt lige så meget, som de kommer til i det danske projekt, og derfor ser andre landes sundhedsvæsener på Danmarks tilgang med ligeværdighed mellem læger og patienter.

- Vi er de første i verden, der inddrager både læger og patienter fra starten. Når vi fortæller det til vores udenlandske kolleger, så bliver de simpelthen så misundelige. De spørger sig selv om, hvorfor de ikke selv havde tænkt på det fra starten, siger han.

Projekt “Vælg klogt” er finansieret med 8,5 millioner kroner fra Danske Regioner og kommer til at løbe over de næste tre år.