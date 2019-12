Sygehus Lillebælt tager snakken over telefonen: Spild af tid, at patienterne skal køre så langt for så lidt 

På klinisk genetisk afdeling har genetisk vejleder Marianne Holm Hemmesen fået et nyt headset med noice-reduction. Siden august 2018 har hun taget imod opkald fra patienter, som ringer for at begynde deres genetiske udredning.

Jeg synes, det var organiseret spild af tid. Mette Warming Jørgensen, Ledende Overlæge, Klinisk Genetisk Afdeling

Inden da, plejede patienterne at blive indkaldt til en konsultation på sygehuset inden for 30 dage for, at hospitalet kunne leve op til udredningsgarantien.

Udredningsgarantien: Fra det øjeblik man henvises fra sin egen læge til hospitalet, så har man krav på at få at vide, hvad man fejler inden for 30 dage - hvis det er fagligt muligt.

I de tilfælde, hvor det ikke er fagligt muligt at afklare, hvad patienten fejler inden for 30 dage har patienten ret til en udredningsplan for det videre forløb.

Lever hospitalet ikke op til fristen, kan man blive udredt på et privathospital.

Udredningsretten er en patientrettighed, som skal sikre, at patienterne bliver udredt hurtigt.

Men på lige præcis Klinisk Genetisk Afdeling på Sygehus Lillebælt - hvor patienter kan få at vide, om man eksempelvis er bærer af genet for en bestemt slags kræft - giver den regel ikke ret meget mening.

- Patienterne fik en tid, men det eneste svar, de kunne få der, var, 'vil du gå hjem og spørge din mor om samtykkeerklæring', og så har man taget fri fra arbejde for det, siger Mette Warming Jørgensen, Ledende Overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling.

Før personalet kan svare på patienternes spørgsmål om deres gener, har personalet nemlig brug for at kende patienternes familiesygdomshistorie.

Men for at leve op til udredningsgarantien betød det, at hospitalet var tvunget til at indkalde patienten til konsultation på hospitalet, selvom disse oplysninger lige så vel kunne være givet over telefonen.

- Jeg synes, det var organiseret spild af tid, siger Mette Warming Jørgensen.

Patienter slipper for at gå forgæves

Men i august 2018 fik afdelingen lov af regionen til at starte en forsøgsperiode, hvor de bryder udredningsgarantien. Nu sender afdelingen et brev til patienterne:

”Kære Carsten Rosenvinge, du er blevet henvist til klinisk genetisk udredning. Du bedes ringe indenfor tre uger til vores genetiske vejleder for at starte din sag.”

På Sygehus Lillebælt i Vejle har de succes med at få patienterne til at ringe og aftale en behandlingstid. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Det betyder, i stedet for at patienterne får en tid af sygehuset, skal patienterne nu selv ringe til sygehuset og kan klare den første konsultation over telefonen.

- Jeg plejer altid være lidt irriteret over, når jeg går til tandlægen og får at vide, at jeg har et hul, og at jeg så skal møde igen om en uge. Her slipper jeg for at gå forgæves, siger Carsten Rosenvinge, som har været henvist til klinisk genetisk udredning for kræft.

Bryder udredningsretten

Det måtte hospitalet ellers ikke. For at leve op til reglerne, skulle de tidligere give patienterne en tid til konsultation, men det ansvar lægger de nu over på patienterne.

Det, synes jeg faktisk, er fair nok. Carsten Rosenvinge, Patient på Klinisk Genetisk Afdeling

- I starten var vi bekymrede for, om vi tabte nogle patienter på det. Men vores praktiske erfaring er, at det gør vi ikke. Og patienterne er rigtig glade. Vi tilbyder bare patienterne medindflydelse på, hvordan de gerne vil behandles hos os, siger Mette Warming Jørgensen, Ledende Overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling.

Og den opfattelse deler Carsten Rosenvinge.

- Jeg har jo meldt mig i systemet og sagt, at jeg gerne vil have en behandling. Så må jeg jo selv følge den op. Det, synes jeg faktisk, er fair nok, siger han.

Resultatet er mindre spild af tid

Ifølge personalet skånes patienterne for meningsløse besøg på hospitalet, som lige så vel kunne være klaret over en telefon. Samtidig med at personalet undgår en masse udeblivelser fra patienter.

- Vi har effektiviseret vores afdeling enormt ved at gøre det her, siger Mette Warming Jørgensen.

- Jeg arbejder i Svendborg, så det betyder, at jeg ikke skulle køre i halvanden time for en samtale, der kunne klares over telefonen, siger Carsten Rosenvinge.

Projektet her er en forsøgsordning, som løber frem til august næste år.