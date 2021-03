Ekspert efter Fredericia-afsløringer: Lav kommunalt rejsehold

Brug for at kulegrave kommunerne

- Vi har brug for nogen, der tager ud og kulegraver kommunerne på det forvaltningsmæssige område. Rigsrevisionen kan for eksempel vælge at fokusere et halvt år på forsvaret og gå det efter i sømmene, det samme kunne man gøre i kommunerne, siger Roger Buch.

- Besøgene skal være uanmeldte og med ujævne mellemrum. Det bliver dyrt, så et besøg i én eller hver anden valgperiode (fire år, red.) er nok realistisk. Men hvis man finder noget, skal man selvfølgelig ikke vente fire år med at komme igen, mener kommunalforskeren fra Århus.

Selvom det bliver dyrt, hvis 98 kommuner skal have besøg af et forvaltningsmæssigt rejsehold, vil det være godt givet ud, siger Roger Buch.

Alle retter ind

- For hvis der bliver fundet noget i en kommune, så retter de 97 andre kommuner ind. Det er helt sikkert, at der lige nu ikke bliver sløset med ansættelsesprocedurer i de andre kommuner. Risikoen for at få besøg af rejseholdet vil også give politikere og ansatte et våben i hånden til at sige fra overfor politikere, kolleger eller procedurer, de kan se er forkerte.