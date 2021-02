1.350 vaccinerede borgere: I Rødekro bestod de stresstesten

Fem gange så mange vaccineret

I Rødekro i Aabenraa Kommune vaccinerede man i dag 1.350 personer mod normalt 250. Her er presset altså femdoblet for at trykteste, om personalet og faciliteterne kan følge med.

Der er sat den samme tid af til hver patient som før - præcis fire minutter.



For at kunne følge med har man i stedet udvidet åbningstiden og antallet af medarbejdere og vaccinationsrum.



- Vi har forberedt os rigtig meget på i dag med mange flere medarbejdere, flere vaccinationsrum og parkeringsforholdene vi har forsøgt at maximeres, fortæller Charlotte Pugh, der er klinikleder af test og vaccinecentre Sygehus Sønderjylland.

Et sted har dog været svært at gøre noget ved. Det er observationsrummet:

- Her skal man sidde i 15 minutter efter vaccinationen, for at vi kan observere bivirkninger. Og her har udfordringerne været, at der skal være to meter mellem hver person, så der skal meget plads til. Det er derfor, vi skal over i det ny vaccinationscenter om ganske kort tid, siger Charlotte Pugh.