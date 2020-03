I alt 81 personer er afvist ved sønderjysk grænse

Brian Fussing, politiinspektør og chef for Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest), var lørdag eftermiddag til stede ved den lukkede grænse. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

De danske grænser lukkede lørdag klokken 12. Sidenhen har både hjemmeværnet, Forsvaret og politiet koordineret at kontrollere samtlige biler, der kører ind over den danske grænse.

Indtil videre er 81 personer blevet afvist ved de tre grænseovergange, og fire er blevet afvist på togstationerne i Padborg og Tønder, meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi på twitter.

- Der kan være flere afvisningsgrunde, men indtil klokken 15 har det primært været, fordi folk ikke har haft et anerkendelsesværdigt formål for indrejse til Danmark, fortæller chefen for Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, politiinspektør Brian Fussing.

Stille start

Selvom der har været nogle afvisninger ved grænsen, har grænsekontrollen haft en rolig begyndelse. Politiet havde ellers regnet med, at den påbegyndte kontrol ville skabe lange køer på de tyske veje. Men det har vist sig ikke at være tilfældet:

- Der har ikke været så meget trafik i dag som forventet. Forklaringen kan være, at man har lyttet til regeringens anbefalinger om, at man skal lade være med at rejse, siger politiinspektør Brian Fussing.

Den gennemgribende grænsekontrol betyder ellers, at alle biler og passagerer bliver tjekket ved indrejse til Danmark. Derfor kan køer nemt opstå, hvis mange har planer om at køre over den dansk-tyske grænse.

Man skal derfor være tålmodig og have sit pas med, hvis man forventer at køre ind og ud af landet indtil den 13. april.