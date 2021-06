Ændrede coronaregler får betydning for kø ved grænsen og testkapacitet

Personer med det nye EU-coronapas kan frit rejse ind og ud til og fra Danmark.

Derfor forventer politiet en øget rejseaktivitet ved grænsen, der kan give kø og øget rejsetid fra på lørdag, hvor de nye rejseregler gælder fra.



Det siger direktør i Københavns Politi, Anne Tønnes, for at varsle borgerne på et pressemøde i Justitsministeriet.

Færre teststeder over sommeren

På pressemødet blev sløret også løftet for sommerens testkapacitet, som skaleres ned.

Testkapaciteten for corona-kviktest skæres ned fra 500.000 til 400.000 dagligt, oplyser Justitsministeriet. Det gælder fra dags dato og hen over sommeren.

En yderligere model for nedskalering er også på plads. Testkapaciteten for PCR-test opretholdes dog.

Det har længe været meddelt, at testkapaciteten skal justeres i takt med, at flere bliver vaccineret.

- For nogen kan der blive lidt længere afstand til teststeder end tidligere. Vi kommer gradvis til at nedskalere i forhold til tidligere. PCR-test kan finde virusmutationerne og er samtidig mere pålidelige.

- Der er mere ventetid på svaret, men lige nu går der ofte kun 14-16 timer, før man får svar, og man kan relativt hurtigt få tid til en PCR-test, siger direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns på et pressemødet.

Ifølge Justitsministeriet har der nu været syv dage i træk med under 300.000 daglige kviktest, og derfor sættes kapaciteten ned til trin 2. I modellen for nedskalering er der fem trin i alt.