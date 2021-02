Borgmester: - Vi er klar til at teste borgerne, men ellers ikke meget nyt på møde med fire ministre

Ifølge Jesper Frost Rasmussen, Venstre, der er borgmester i Esbjerg Kommune, kom der ikke meget nyt frem på mødet mandag formiddag mellem landets borgmestre og og fire ministre med sundhedsminister Magnus Heuniche, Socialdemokratiet, i spidsen

- Der var ikke meget nyt på mødet. Men overskriften var, at regeringen vil sikre sig, vi ude i kommunerne er klar til at hjælpe med covid-19 test i første omgang af elever på grundskoler og de ansatte, så de kan få en covid-19 test flere gange ugentligt, siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

- Desuden fik vi at vide, at man vil etablere flere stationære og fintmaskede teststeder ude i landet, så det bliver endnu lettere for borgerne at blive testet.

Foruden sundhedsminister Magnus Heunicke (S), deltog også justitsminister Nick Hækkerup (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen (S) i det virtuelle møde.



I Esbjerg melder de klar

- Vi er helt klar til at hjælpe med, at regeringens ønsker kan realiseres. Men mere ved vi faktisk ikke lige nu, siger Jesper Frost Rasmussen.

Borgmesteren kan derfor ikke sige noget om, der bliver regionale genåbninger, eller hvordan regeringens strategi mht. at åbne samfundet mere, er.

Ingen afklaring før onsdag

- Vi fik ikke mere at vide udover, at sundhedseksperterne afleverer deres udregninger på, hvordan en genåbning kan foregå i dag, og at regeringen forhandler med de andre partier i Folketinget om det tirsdag, og der så vil komme en pressemøde onsdag, hvor landets borgere bliver informeret.

Jesper Frost Rasmussen ser meget gerne, der kommer mulighed for regionale genåbninger:

- Vi har lige nu meget lave smittetal i Esbjerg, så vi er meget klar til at få åbnet for både erhvervslivet og skolerne, og det håber vi at få lov til lige om lidt.