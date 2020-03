Ny corona-sang skal minde dig om at holde afstand

TV SYDs ungdomsredaktion, Schwung, har lavet en musikvideo, der skal minde dig om myndighedernes anbefalinger.

- Vi plejer som danskere at søge fællesskab og være tæt. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Vi har brug for samfundssind og hjælpsomhed.

Sådan lød det i sidste uge fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Spejlsalen om den alvorlige situation, Danmark står i, i forhold til spredningen af coronavirus. Opfordringen var ikke til at tage fejl af; som danskere er vi nødt til at stå sammen ved ikke at være sammen.

Statsministerens ord er nu blevet til en sang, for TV SYDs ungdomsredaktion, Schwung, har sat melodi og dansetrin på myndighedernes anbefalinger med sangen ”Sammen hver for sig”, hvor statsministeren også selv optræder i musikvideoen.

Sangen henvender sig primært til unge, og den skal altså med det catchy omkvæd forsøge at minde lytteren om myndighedernes vejledninger. Men vi kan nok alle godt tåle at høre anbefalingerne fra myndighederne en ekstra gang, så giv selv sangen et lyt øverst i artiklen.