Dagens smittetal: Trykket falder de fleste steder

Selvom smittetrykket i Syd- og Sønderjylland stadig er højest i Esbjerg og Sønderborg, er tallene faldende i begge kommuner.

Ikke siden 18. december har smitten været så lavt som nu i Sønderborg. Her var incidentallet 228 på baggrund af 169 smittede pr 100.000 indbyggere den seneste uge. I dag er tallet målt til 171 med en incidens på 231.

I Esbjerg er der i dag 10 færre smittede siden i går med 248 smittede de seneste syv dage, hvilket giver en incidens på 215.

Smitten stiger kun i to af 14 syd- og sønderjyske kommuner. Tilsammen er der det seneste døgn registreret 57 færre smittede den seneste uge i landsdelen.

I Region Syddanmark fortsætte smittetrykket også med at falde. For første dg siden 13. december er der under 2.000 smittede på en uge - nemlig 1.949. I Region Midtjylland er smitten faldet til 2.734.