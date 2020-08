DSB sætter ekstra skraldespande op til mundbind på togstationer

Efter der er kommet et krav om at bære mundbind i den offentlige transport, er der sket en stigning i antallet af mundbind på togstationerne rundt omkring i landet - både dem der ryger i skraldespandene og dem, der falder ved siden af.

Det har fået DSB til at sætte ekstra skraldespande til mundbind på 15 til 20 togstationer rundt omkring i Danmark, oplyser chef for DSB stationsservice, Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Vi har oplevet, at folk smed mundbindene ude på banegårdspladsen, så derfor satte vi skraldespandene op. Jørgen Dyrendal Rasmussen, chef for DSB stationsservice

Vejle Station er målt på passagerer den mest travle station i Syd- og Sønderjylland, og her har DSB opsat de særlige skraldespande til mundbind ved udgangene.

- Vi har oplevet, at folk smed mundbindene ude på banegårdspladsen, så derfor satte vi skraldespandene op, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Ikke et udbredt problem

Alligevel oplever han ikke, at det er et stort problem, at folk ikke smider deres brugte mundbind i skraldespandene. Dog har han bedt sine medarbejdere ude på stationerne om at være opmærksomme på, at mundbindene ikke ligger og flyder.

- Vores medarbejdere har fået besked på, at de skal samle alle de mundbind op, de kommer forbi på perroner og andre steder. Det skal de gøre med gribetang eller med handsker på hænderne, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Grunden, til at medarbejderne skal beskytte sig, når de håndterer mundbindene, er, at de brugte mundbind ifølge Sundhedsstyrelsen kan udgøre en potentiel smitterisiko.

Læs også Sådan laver du dit eget stofmundbind

Målt på passagerer er Vejle Station den største i landsdelen efterfulgt af Esbjerg og Fredericia.

Men her har DSB endnu ikke vurderet, at det har været nødvendigt at sætte ekstra skraldespande op.

- Vi har ikke gjort det i Esbjerg eller Fredericia endnu, men hvis der bliver behov for det, så gør vi det selvfølgelig, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Når mundbindene er blevet samlet i skraldespandene, ryger de til forbrænding, oplyser DSB's chef for stationsservice.