Efterskole lukker midlertidigt efter smitte: 141 Elever sendt hjem fra ture til Tyskland

Efterskolen Frøstruphave ved Nørre Nebel er midlertidigt lukket, da én elev tirsdag under en studietur til Hamborg er testet positiv for coronavirus, skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen er drengen smittet i Danmark.

I alt er 141 elever og godt 30 medarbejdere sendt hjem for nu at blive testet for coronavirus.

- Det har store omkostningerne, når vi lukker ned. Men sådan må det være, siger forstander Anders Østerby til avisen.

Alle skolens elever har fået afbrudt deres ture til henholdsvis Hamborg og Berlin.

De hjemsendte elever og lærere skal nu testes på 4. og 6. dagen, efter at de har været i kontakt med den smittede.