Esben starter en folkebevægelse: Brug krisen til at samle skrald

De seneste dage har været smule frustrerende for 34-årige Esben Lund Mølhede Thøstesen fra Tønder.

Normalt dyrker han masser af motion, men fordi motioncentre og andre aktiviteter nu er lukket ned, har det været svært at holde sig i gang og det kan godt skabe nogle frustrationer, fortæller han.

- Bare spørg min kone, det kender hun vist alt til, griner han i telefonen.

Derfor fik han ideen til at starte en ny gruppe på Facebook under hashtagget #skridtogskrald og det har hurtigt vist sig at være en succes.

- Jeg er meget overrasket. Det havde jeg slet ikke forestillet mig, fortæller Esben Lund Mølhede Thøstesen.

Opfordringen til at bruge tiden på at samle skrald har på kort tid spredt sig og er nået ud til rigtig mange.

- Der er sågar folk fra Tyskland, Sverige og Austalien, der er med i gruppen siger han.

Husk at holde afstand

Esben Lund Mølhede Thøstesen gør meget ud af at fortælle, at det er vigtigt, at alle følger myndighedernes anvisninger og at alle holder afstand, når de er ude i naturen.

Hvor længe indsamlingen den skal foregå, er der ikke sat dato på. Men så længe der er skrald i naturen, kan den fortsætte, siger han.

- Måske kan vi gøre det her til den største forårsrengøring i naturen nogensinde. Det håber jeg, fortæller Esben Lund Mølhede Thøstesen.