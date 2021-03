Fortryder ikke: Søren Kjær er vaccineret første gang med AstraZeneca

Og det gjorde de. Influenza-symptomerne var væk 16 timer efter.



Søren Kjær er ikke bekymret over, om vaccinen skulle give ham yderligere og alvorligere bivirkninger:

- Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det er værre at tænke på, hvor syg man kan blive af selve sygdommen, og også at hvis vi ikke bliver vaccineret, så skal vi holde verden lukket i langt længere tid. Det er en frygtelig tanke. Jeg vil meget gerne have et mere normalt liv tilbage, siger han og fortsætter:

- Skulle jeg få en blodprop, så håber jeg da, at jeg kan få hjælp til at komme igennem det uden mén, men skulle det være mere alvorligt, ja så er der ikke noget at gøre ved det.



Søren Kjær er mere undrende over, hvad der skal ske med ham og alle de andre, der kun har fået et vaccinestik med Astra-Zeneca-vaccinen:

- Det efterlader i hvert fald os førstegangsvaccinerede lidt i et vakuum, for hvad sker der nu med os?