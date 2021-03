Fredagens smittetal: Smitten falder igen i dag

Opdateres med vaccinationstal på kommunalt niveau, når de opdateres af Statens Serum Institut.

Generelt for hele Syd- og Sønderjylland kan borgerne gå på weekend med et smittetal i fald for fjerde dag i streg. Det viser fredagens smittetal fra Statens Serum Institut.

Torsdag skete det største fald i antallet af smittede siden 17. marts i Syd- og Sønderjylland. Fredag fortsætter den retning med 51 færre smittet sammenlignet med gårsdagens tal.

Det vil sige, at 755 personer i alt er testet positiv inden for den seneste uge i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.