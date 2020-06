Frustreret rejsebureau: Vi har lige aflyst alle sommerens rejser

Rejsebureauejer Betina Schack Schmidt føler sig nærmest til grin ovenpå dagens melding om, at danskerne fra 27. juni igen kan rejse på ferie i EU.

Set i lyset af, at vi har haft nul omsætning siden marts, er det frustrerede, at vi har annulleret noget, som nu viser sig ikke var nødvendigt at annullere. Betina Schack Schmidt, rejsebureauejer, Fredericia

Det er blot 14 dage siden, at hun på vegne af rejsebureauerne Find Min Rejse og Aktiv-ferie valgte at aflyse alle sommerens planlagte bookinger, så hendes gæster kunne få vished for sommeren.

- Det er meget frustrerende. Vi har lige siddet og aflyst et par hundrede rejser. Set i lyset af, at vi har haft nul omsætning siden marts, er det frustrerende, at vi har annulleret noget, som nu viser sig ikke var nødvendigt at annullere - og så endda hen over en højsæson, lyder det fra Betina Schack Schmidt.

En ko-vending med store konsekvenser

Det er kun få uger siden, at regeringen bebudede, at man først kunne tage på ferie i store dele af udlandet fra 31. august. På baggrund af den udmelding valgte de to rejsebureauer i Fredericia derfor at aflyse alt henover sommeren.

Selvom Betina Schack Schmidt nu skal i gang med at ringe til kunderne igen for at høre, om de alligevel vil på ferie, forudser hun, at dagens kovending får rigtig store konsekvenser.

Jeg tænker, at regeringen simpelthen har negligeret de kæmpe konsekvenser, det har, når man laver udmeldinger uden sundhedsmæssig baggrund. Betina Schack Schmidt, rejsebureauejer, Fredericia

- Hvis vi er heldige, henter vi måske ti procent af salget ind igen. Vores kunder havde allerede ventet længe på en afklaring. Nu er vi 14 dage tættere på sommerferien, så jeg er bange for, at løbet allerede er kørt, fordi vores kunder har lavet andre planer, siger hun.

- Jeg tænker, at regeringen simpelthen har negligeret de kæmpe konsekvenser, det har, når man laver udmeldinger uden sundhedsmæssig baggrund. Vi er blevet presset fra alle de sider, man kan presse vores branche på, lyder det.