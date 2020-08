Gudrun er hjemsendt fra lukket efterskole: Det er rimelig surt

En af Kongeådalens Efterskoles elever er testet positiv for corona. Derfor har ledelsen valgt at sende elever og lærere hjem.

I alt er 59 elever og 15 medarbejdere sendt hjem til selvisolation. Det sker efter, at en enkelt elev er testet positiv for corona. Forstander Niels Birkmand forklarer, at elever og undervisere skal testes efter fire dage og igen efter seks dage.

- Når eleverne kan fremvise to negative coronatest, kan de vende tilbage til skolen. Vi forventer de første elever tilbage på tirsdag i næste uge, siger Niels Birkmand.

Eleverne kommer fra alle egne af landet og skal selv sørge for at blive testet, inden de kan vende tilbage til efterskolen.

- Jeg var lidt nervøs for, om jeg selv skulle have fået det. Men jeg har det fint, og i dag er jeg blevet testet og venter på svar.

Kun lige begyndt

Som resten af landets efterskoleelever er Kongeådalens elever knap nok kommet i gang med efterskolelivet, og derfor er det ekstra ærgerligt, at blive sendt hjem, siger en af eleverne.

- Det er rimelig surt, og jeg er ked af at blive sendt hjem så hurtigt. Men vi skriver sammen på snapchat og opmuntrer hinanden, siger Gudrun Wagner, der er 9. klasseselev på Kongeådalens Efterskole.

Gudrun Wagner er værelseskamerat med den elev, der blev testet positiv, så det har været rigtigt tæt på for hende.

- Jeg var lidt nervøs for, om jeg selv skulle have fået det. Men jeg har det fint, og i dag er jeg blevet testet og venter på svar. Jeg skal testes igen mandag, siger Gudrun Wagner.

Ensom isolation

En enkelt elev er blevet isoleret på skolen, da han har pårørende, som er særligt udsat i forhold til corona.

- Vi søger for, at det ikke bliver alt for ensomt og tjekker, at han har det godt og er ved godt mod, siger forstander Niels Birkmand.