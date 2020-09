Gymnasium tilbyder elever og ansatte gratis covid-19 antistoftest

Fra på mandag kan elever og ansatte på Rødkilde Gymnasium i Vejle få testet, om de har haft en covid-19-infektion eller ej, når de møder i skole og på arbejde.

Danske Regioner har tilbudt gratis covid-19 antistoftests til alle gymnasier i landet, og på Rødkilde Gymnasium har de med stor begejstring valgt at takke ja.

- Vi synes, det er en rigtig god gestus at tilbyde eleverne og de ansatte, der måske går rundt og er bekymrede. Testene kan skabe afklaring hos den enkelte, og samtidig kan vi bidrage til at afdække eventuelle mørketal, siger Andreas Kragh, der er uddannelseschef på Rødkilde Gymnasium.

Hvad er en antistoftest? Antistoftesten tester, om du tidligere har været smittet med COVID-19. Det er altså ikke en test for at se, om du har virus i kroppen lige nu. En antistoftest undersøger, om din krop har dannet antistoffer. Antistoffer findes i blodet, hvor de bekæmper infektioner. De dannes første gang, du bliver udsat for fremmede organismer som bakterier og virus, eksempelvis coronavirus. Hvis du bliver udsat for de samme bakterier eller virus igen, vil antistofferne være klar til at bekæmpe dem. COVID-19 er en ny sygdom, og det er derfor usikkert, hvor længe antistoffer mod COVID-19 bliver i kroppen, og om de beskytter mod fremtidig smitte. Kilde: sikkervaccination.dk Se mere

Test kan bruges i undervisningen

Danske Regioner samarbejder med Foreningen for Danske Biologer, som er en forening af biologilærere i hele landet.

Det er spændende for eleverne, der får et stort fagligt udbytte, og så er det spændende på et samfundsplan, hvor vi kan blive meget klogere på covid-19-smitten. Christian Rix, underviser, Rødkilde Gymnasium

Formand for foreningen, Christian Rix, der også er underviser på Rødkilde Gymnasium, ser det som en unik mulighed for at se, hvor stor smittespredningen har været blandt danske gymnasieelever.

- Det bliver super spændende at finde ud af, hvor mange der rent faktisk har været smittet. Altså at se sammenhængen mellem antallet af positive testsvar og så dem, der har været smittet uden at vide det, siger Christian Rix.

Ud over at vise, om elever og ansatte har haft en covid-19-infektion eller ej, er testene også relevant i forbindelse med undervisning i flere af gymnasiets fag.

I biologi og bioteknologi lægger testene op til en snak om immunforsvaret, i matematik kan eleverne bruge resultaterne til statistisk behandling, og i samfundsfag giver testene anledning til en diskussion om, hvorvidt omkostninger og effekt stemmer overens.

- Det er spændende for eleverne, der får et stort fagligt udbytte, og så er det spændende på et samfundsplan, hvor vi kan blive meget klogere på covid-19-smitten. Så vi føler os rigtig heldige at få den her mulighed, siger Christian Rix.

Udløbsdato i september

De mange antistoftests har udløbsdato sidst i september. Derfor har Rødkilde Gymnasium cirka to uger til at få alle elever og ansatte testet. Det bliver ikke et problem, siger Christian Rix, der mener, at alle kan blive testet i løbet af få dage, så snart logistikken er på plads.

- Testningen skal foregå forsvarligt, for vi skal jo undgå at have for mange mennesker samlet og dermed risikere at starte nye smittekæder, siger han.

Testene kommer til at foregå på skolens område og sker ved et lille prik i en finger - ligesom når man hos lægen får målt sit blodsukker. De små fingerprikkere er sammen med fragten på testene, det eneste som gymnasiet selv skal betale.