Her har hver fjerde plejehjemsansatte endnu ikke sagt ja til coronavaccinen

Vaccinationskedlerne kører på fuld tryk på plejehjem og ældrecentre i hele Region Syddanmark. Ifølge Danske Regioner kører vaccinationstoget så hurtigt, at man forventer at være i mål med at give vacciner til alle de plejehjemsbeboere og ansatte, der har takket ja, allerede på fredag.

Men det er dog ikke alle, der har endnu har besluttet at lægge arm til et vaccinationsprik. I Esbjerg Kommune er man også i gang med at vaccinere kommunens ældre borgere. Her har 92 procent af de ældre beboere på plejehjemmene sagt ja til at få vaccinen. I samme forbindelse har plejehjemspersonalet skulle tilkendegive, om det vil vaccineres også. Det tilbud har 75 procent af de ansatte sagt ja til - mens de resterende 25 procent endnu ikke har taget mod tilbuddet om en vaccine.