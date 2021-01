21 ansatte ramt af corona på sygehus

Siden den 26. december har i alt 21 medarbejdere på akutmodtagelsen ved Sygehus Sønderjylland været smittet - heraf 18 plejepersonaler, to læger og en sekretær. To medarbejdere er kommet tilbage efter endt sygdom, og afdelingen forventer også de kommende dage, at flere kommer tilbage på arbejde. Det oplyser Sygehus Sønderjylland i en pressemeddelelse.



Medarbejdere, der har været syge med covid-19, kan komme tilbage på arbejdet, når de har været symptomfri i to døgn.

En ekstraordinær indsats fra personalet på Fælles Akutmodtagelse har betydet, at et større smitteudbrud mellem jul og nytår ikke har givet driftsmæssige problemer og gener for patienterne, står der i pressemeddelelsen.