Højskoleforstander: Kovending i retningslinjer er umuligt at arbejde med

Det hele var på plads på Brandbjerg Højskole. Undervisningen var tilrettelagt, der var tape-streger på gulvet med afstandskrav og det var endda lykkes at få fællessalen opdelt, så der kunne være fællessang.

Men nu skal alt laves om.

For dagen inden højskolerne fik lov til at genåbne den 27. maj, ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for størrelsen på familiegrupper, så rammerne er de samme for både efterskoler og højskoler.

Fakta om familiegrupper - Elever på blandt andet efterskoler og højskoler kommer i familiegrupper, når de vender tilbage på skolerne - I en familiegruppe er der ikke afstandskrav - Der er til gengæld afstandskrav imellem familiegrupperne, så der minimum er én meter mellem grupperne - Hvis der er høj dråbeafgivelse, eksempelvis ved sang, så skal der være to meters afstand mellem grupperne. - I starten var retningslinjerne 8 i en familiegruppe på efterskolerne og 20 i en familiegruppe på højskolerne. Se mere

Før måtte de være 20 i en familiegruppe på højskolerne. Nu må de være otte.

Og det gør, at alt nu skal gentænkes.

- Vi skal arbejde på så flydende et grundlag, at det vi forholder os til det ene øjeblik, er ændret i det næste. Det er voldsomt frustrerende, for nu skal alt det praktiske og hele programmet laves om, siger Simon Lægsgaard, der er forstander på Brandbjerg Højskole.

Har ikke fået en forklaring

Retningslinjerne har ellers længe været på plads for højskolerne, men efter Sundhedsstyrelsen blev gjort opmærksom på, at der var forskel på familiegruppernes størrelse ved højskoler og efterskoler, har de nu ensrettet reglerne op til genåbningen.

- Myndighederne har skrevet, at det er en fejl. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har forhandlet med myndighederne om, hvorvidt antallet skulle være 8, 12, 16 eller 20. Så de har ombestemt sig, og det er noget andet, end at de har overset det, siger Simon Lægsgaard.

Men når højskolerne selv har efterspurgt årsagen til ændringen, så har der ikke været meget svar at få.

- Vi har ikke fået nogen forklaring på det. Og så kan man tænke og drage sine egne konklusioner. Især fordi man får det indtryk, at det handler mere om retfærdighed imellem skoletyper end om øget smitterisiko, siger forstanderen fra Brandbjerg højskole.

Højskolerne har tidligere været klassificeret som mindre risikofyldte end efterskolerne af sundhedsmyndighederne, blandt andet fordi elevgruppen er ældre og skal tage mere ansvar selv.

Der er ikke nogen tvivl om, at hos vores elever falder deres respekt for retningslinjerne, når de ændrer sig sådan her. Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole

Kulturministeriet: Ændringen kommer på et uheldigt tidspunkt

Men i et skriftligt svar fra Kulturministeriet til TV SYD, fastholder ministeriet, at Sundhedsstyrelsen ved en fejl ikke har forholdt sig til antallet på 20 personer.

- Sundhedsstyrelsen har gjort Kulturministeriet opmærksom på, at de ved en fejl på grund af tidspres ikke har forholdt sig til antallet på 20 personer i familiegrupperne, der først fremgik af højskolernes retningslinjer. Samt at dette ikke flugter med retningslinjerne på efterskoleområdet, hvor man kun må være 8 personer, skriver ministeriet, og fortsætter:

- Sundhedsstyrelsen har derfor meddelt højskoleforeningen og Kulturministeriet, at de mener, at højskolernes familiegrupper også kun bør omfatte 8 elever. Sundhedsstyrelsen begrunder dette med, at der ikke er tungtvejende argumenter for, at der skulle være forskel på størrelsen af familiegrupper på hhv. efterskoler og folkehøjskoler.

Kulturministeriet skriver desuden, at ministeriet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ministeriet oplyser også, at retningslinjerne vil blive taget op igen i løbet af de kommende uger med henblik på justering - særligt i forhold til sommerens korte kurser på højskolerne, som der godt kan laves særskilte retningslinjer for.

Slutteligt skriver Kulturministeriet:

- Kulturministeriet er – ligesom Sundhedsstyrelsen – opmærksom på, at denne ændring af retningslinjerne kommer på et meget uheldigt tidspunkt, netop som skolerne er ved at genåbne.

Manglende tillid til reglerne

De ændrede retningslinjer kommer ikke kun til at gå ud over hverdagsstrukturen, mener højskoleforstanderen. Han tror nemlig, at elevernes tillid til anbefalingerne falmer med den nye kovending.

- Der er ikke nogen tvivl om, at hos vores elever falder deres respekt for retningslinjerne, når de ændrer sig sådan her. Og det er super ærgerligt, for så skal vi til at være politimænd, og det er ikke den fede måde at være højskole på, siger Simon Lægsgaard.

Brandbjerg Højskole har valgt at vente med at åbne og tager imod elever igen den 1. juni.

Siden udgivelsen er artiklen opdateret med citater fra Kulturministeriet.