Hold afstand og pas på din kassedame

Hold en til to meters afstand og begræns fysisk kontakt når du handler ind.

Sådan lød opfordringen fra Mogens Jensen og repræsentanter for de største danske dagligvarekæder ved tirsdagens pressemøde, der handlede om den aktuelle situation i detailbranchen.

Og lige nu er der flere initativer på vej, der skal være med til at stoppe smitte med coronavirus.

Det gælder også i SuperBrugsen i Juelsminde, hvor der i dag er monteret plexiglas foran kassedamerne for at beskytte dem bedre.

- Kassedamerne er rigtig glade for det. De er udsat, når de sidder der. For eksempel når der er en kunde, der hoster, fortæller souschef Mikkel Hasle Jensen.

Afstandsmærker på gulvet

Sammen med plexiglas kommer der også snart afstandsmærker op i butikken. De bliver moteret på gulvet og skal være med til, at der er halvanden meter mellem kunderne.

- Det er noget som Coop står for. Mærkerne de kommer op på torsdag, siger Mikkel Hasle Jensen.

Der er mad nok

Ved tirsdagens pressemøde blev det samtidig slået fast, at der er varer nok og at der ikke foreløbig bliver problemer med at fylde hylderne op.

Samtidig oplyser Mogens Jensen, at hele situationen lige nu bliver fulgt nøje. Også i forhold til at begrænse åbningstiderne eller lukke andre butikker end supermarkeder for at begrænse smitten.

- For nuværende gør vi det, at vi bakker op om butikkernes forsøg på at sundhedsrådene efterleves, siger Mogens Jensen.