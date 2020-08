Horsens-borgmester: Pendlere kan sprede corona-udbrud fra Aarhus

Antallet af nye bekræftede tilfælde af coronavirus er steget uge for uge i løbet af den seneste måned.

- I de seneste seks uger er det gået den forkerte vej med antallet af corona-smittede i vores kommune. Vi er dog heldigvis langt fra antallet af smittede i Aarhus, siger borgmester Peter Sørensen, (S).

Tallene taler deres tydelige sprog. Desto tættere en kommune ligger på Aarhus, desto højere er smittetallet.

I Aarhus er smittetallet 61,1 pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

I Skanderborg er smitteallet 12,8, mens det i Horsens er 5,5 pr. 100.000 borgere og Hedensted har 0 nye smittede i den seneste uge ifølge de senest offentliggjorte tal fredag fra Statens Serum Institut.

Ud over den nære afstand til Aarhus, så ligger Danish Crowns store slagteri jo også i Horsens - og her tager man nu dagligt temperaturer på alle ansatte, når de møder ind på job.

- Vi følger udviklingen time for time, og vi overvejer hele tiden, om der er brug for, at vi ændrer kurs. Det betyder blandt andet, at vi ser på, om der er nogle af de steder, der er blevet genåbnet, der fortsat skal være åbne, siger borgmester Peter Sørensen.

Corona-tal koster aflysninger

Stigningen i antallet af corona-smittede betyder også aflysninger af to store begivenheder i Horsens.

Wall of Sound 2020, der skulle være holdt den 4. og 5. septembe, aflyses, mens næste års festival rykkes frem til maj i stedet for at blive holdt i september som hidtil.

Fejringen af byens nye gågade, der er blevet udsat af flere omgange, er nu blevet flyttet til foråret 2021, og begrundelsen er som med Wall of Sound, at det vil vil være uansvarligt at afvikle i den nuværende corona-situation.

- Med den udvikling i antallet af smittede, vi har set, er det helt afgørende, at alle husker den gode adfærd og husker at overholde de retningslinjer, der er. Vi skal alle hjælpe med at passe på hinanden, lyder opfordringen fra borgmester Peter Sørensen.