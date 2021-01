I seks kommuner er covid-19 smitten igen stigende

I de 14 kommuner TV SYD dækker, er der tirsdag registreret 658 smittede med covid-19. Det er tre færre end mandag.

Det viser Statens Serum Instituts (SSI) daglige opgørelser over smitten i Danmark.



I Billund har de over den seneste uge generelt oplevet lave og faldende smittetal. Men tirsdag er der registreret 19 smittede, det er ni flere end mandag. Man skal dog bemærke, at alle tal er målt over en syv dages periode.

Også i Haderslev, Vejle, Varde, Esbjerg og Aabenraa kommuner er smittetallet steget.

I Kolding, Fredericia, Sønderborg, Tønder, Vejen, Horsens og Hedensted kommuner er smittetallet fortsat på tilbagetog.

Færre indlagte

Faldende indlæggelser i både Region Syddanmark og Region Midtjylland. Da tallene ikke opgøres hospitalsvis, kan vi ikke se, hvor mange der er indlagte på de enkelte hospitaler.

I Region Midtjylland, hvor Hedensted og Horsens hører til, er det tirsdag 78 indlagt på regionens hospitaler, viser SSIs opgørelse. Det er 28 færre end mandag. Af de indlagte ligger 17 på intensiv og 16 af dem i respirator.

I Region Syddanmark er der 84 indlagte, det er ni færre end mandag. Af dem ligger 20 på intensiv og 16 af dem får hjælp til at trække vejret i en respirator.

Kontakttallet stiger og det bekymrer politikere og eksperter

I sin ugentlige opdatering på Twitter oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at kontakttallet er beregnet til at være 0,8 for den seneste uge, skriver TV2.

Konkret betyder det, at ti syge giver smitten videre til otte andre personer.

I sidste uge lå tallet på 0,6 for den generelle smitte i Danmark. Dermed stiger smitten en smule.

Den britiske variant i stigning - det bekymrer

Udviklingen for den mere smitsomme, britiske coronavariant - cluster B.1.1.7 - er senest beregnet til at være 1,07. I sidste uge var smitten med B.1.1.7 nede på 0,82.

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet bryder sig ikke om stigningen blandt de forskellige coronavarianter, og udtaler til TV2.

- Jeg bryder mig ikke om at se, at kontakttallene for både de almindelige coronastammer og den engelske variant stiger, siger professoren.