Lærerforening er uforstående: 0. klasse bør også selvtestes

- De går på uforståenhed og bekymring over, at det kan medvirke til, at man i børnehaveklasserne ikke holder tilstrækkelig meget øje med smitten, siger Gordon Ørskov Madsen.

Hverken myndighederne eller regeringen kunne på et pressemøde tirsdag svare på, hvorfor 0. klasse ikke er omfattet.

I et mailsvar efterfølgende skriver Sundhedsstyrelsen:

- Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0.-klasserne med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0.-klasserne stadig er så nye i skolen, at ugentlige test blev vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse.

Styrelsen understreger samtidig, at også elever i 0. klasse skal testes og blive hjemme, hvis de er syge eller har symptomer på covid-19.