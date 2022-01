Formand for skoleledere: - Vi er klar til at modtage elever

- De fleste børn trives bedst i hverdagen

- Vi har en forpligtigelse til, at børnene er i trivsel. Og for deres mentale sundhed er det at komme i skole og have en normal hverdag helt klart at foretrække og rigtig godt for langt de fleste børn. Det er der slet ingen tvivl om, siger skolelederen til TV SYD lige efter dagens pressemøde.

På pressemødet fremlagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt repræsentanter for sundhedsmyndighederne de tiltag, myndighederne har lavet for en sikker tilbagevenden til skolerne for børn og voksne.