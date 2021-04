Massevaccinationsdag: Kø og parkering gav flest udfordringer

Kom til tiden – ikke før

En erfaring fra mandagens massevaccination er en opfordring til borgerne. Ifølge vaccinechefen har udfordringerne nemlig været uden for vaccinecenteret.

- Vi oplever, at folk kommer før deres tid, og det kan skabe nogle udfordringer. Kommer man for tidligt, så hober det sig op, inden man kommer ind ad døren, så det er rigtig vigtigt, at folk kommer til tiden og ikke for tidligt af hensyn til parkeringsforhold, og så man ikke skal stå og vente, siger Thomas Lund Sørensen.

Mandagen var en generalprøve på regeringens udmelding om, at målet er at få op mod 400.000 borgere vaccineret om dagen.