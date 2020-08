Mathias måtte helt til Horsens for at blive testet - nu åbnes der for flere tests af børn

Der er pres på landets testtelte, og særligt testtider til børn er i underskud. På et pressemøde fredag oplyser direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, at der nu bliver lavet om på de nuværende retningslinjer.

Det har kun været muligt for børn over 12 år at bestille en test uden en lægehenvisning hos Testcenter Danmark, men fremover skal det også gælde mindre børn. Hvis et barn eksempelvis lander i en lufthavn, har været i tæt kontakt med en, der er smittet eller befundet sig i en institution med smitte, skal de kunne testes uden at have været i kontakt med lægen.

Nye retningslinjer

Det har givet meget ventetid, når børn har skulle bruge en lægehenvisning for at blive testet for corona. Men det vil der blive lavet om på, så børn kan komme hurtigere til.

- Vi justerer vores retningslinjer, så vi også åbner for, at raske børn kan blive testet hos Testcenter Danmark bordet, så det ikke kun er inde i de regionale klinikker, børn skal testes, siger Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen på pressemødet.

Det betyder, at børn under 12 år kan blive testet hurtigere, hvis de har været i kontakt med en smittet eller på ferie. Det kræver særlige kompetancer at teste børn, da de kan opleve ubehag ved situationen, og derfor skal det sikres, at personalet hos Testcenter Danmark har disse.

Lange køer i Aarhus

Presset har betydet lange udsigter til at få en test for de skoleelever, der bliver sendt hjem af frygt for coronasmitte. En af de børn er Mathias Heidemann Lambertsen fra Hørning.

- Der var en fra de andre klasser, der blev testet positiv, og så blev vi alle sammen sendt hjem, siger Mathias Heidemann Lambertsen.

Siden tirsdag har han været hjemsendt fra skole, og med lange ventetider til de nærmeste testtelte omkring Aarhus besluttede familien fra Hørning syd for Aarhus at bestille en tidligere tid til coronatest i Horsens, der lige har åbnet for coronatest af børn.

- Vi skulle vente indtil på mandag for at få en test i Aarhus, så vi besluttede at køre herned i stedet, siger Thomas Heidemann Lambertsen, der er far til Mathias.

En tidligere test betyder et tidligere svar, og med det håber familien på at kunne vide, om de kan holde en coronafri weekend eller ej. Alligevel synes Mathias Heidemann Lambertsen ikke, at selve testen er en behageligt oplevelse.

- Det klør i halsen, og man får sådan en opkastfornemmelse, men jeg er glad for at kunne blive testet nu, så jeg måske kan komme i skole på mandag, siger han.