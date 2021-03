Medie: Efterskoler og højskoler kan åbne fra mandag

Da den seneste aftale om genåbning mellem regeringen og dens støttepartier blev præsenteret, åbnede regeringen for, at der kunne komme yderligere genåbning fra den 15. marts.

Og tirsdag eftermiddag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skrevet på Twitter:

- Kontakttallet er beregnet til 1,0. Betyder at epidemien i Danmark ikke er i vækst. Dermed har vi grundlaget for yderligere kontrolleret genåbning.

Både blå blok og flere af regeringens støttepartier har de seneste dage talt for, at den relativt lave smitte bør tilsige, at skolerne i højere grad kan åbne.

Tirsdag skriver eksempelvis SF's formand, Pia Olsen Dyhr, i en kommentar:

- Allerede på mandag mener vi, at efterskolerne, højskolerne og folkeskoleeleverne skal afsted igen på en sikker måde med forskudt fremmøde. Og efter påske skal vi så have ungdomsuddannelserne med.

- Det er virkelig vigtigt, at vi tager genåbningen i et langsomt, sikkert tempo. Men ifølge regeringens egen faglige rådgivningsgruppe er de her større elever noget af det, der har allerstørst betydning for trivslen og lavest indvirkning på smitten.

Presset har fået yderligere styrke, efter at direktør for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, mandag aften skrev, at smitten arter sig bedre end de modeller, der blev lavet ved genåbningen, der projicerede 870 indlagte i midten af april.

- Grundlaget for, at vi ikke kunne åbne mere tidligere, var jo de 870 indlagte i midten af april. Det, må man forstå nu, var et lidt for frygtsomt scenarium.

- Det får mig til at slutte, at nu må vi se at få sat gang i genåbningen. For os handler det om at få alle børn tilbage i skole, åbnet efterskoler og højskoler og så de liberale erhverv, siger han.

Opdateres...