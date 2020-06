Minkformand: Coronasmitten blandt mink kommer fra mennesker

Indtil videre tyder alt på, at coronasmitten blandt mink begrænser sig til farme i Nordjylland. Der er nu konstateret smitte på to minkfarme i det nordjyske, og i dag afliver myndighederne dyrene på farmen, der senest blev ramt af smitte.

Som en reaktion på spredningen af coronasmitte på minkfarmene i Nordjylland har sundhedsmyndighederne i løbet af den seneste uge testet mink på i alt 120 farme spredt over hele landet.

Indtil videre uden at finde smitte, lyder meldingen fra minkavlernes formand, Tage Pedersen, der dog understreger, at han endnu ikke har modtaget en officiel udmelding fra myndighederne.

- Jeg tror, at alle de 120 testede minkfarme har fået besked. Jeg har ikke talt med alle 120 minkfarmere, men dem, har jeg talt med, fortæller, at de ikke har fået konstateret coronasmitte i deres besætninger. Og heller ingen i det syd- og sønderjyske. Det er rigtigt godt. Også selv om det ikke endnu er officielt, siger Tage Pedersen.

Smitten kommer fra os selv

Minkavlernes formand, der selv driver en minkfarm ved Hedensted, er ikke i tvivl om, hvor smitten blandt de nordjyske mink stammer fra.

- De farme, hvor der er konstateret coronasmittede dyr, er det jo mennesker, der har bragt smitten ind. Jeg mener, at minken bliver smittet via de personer, der passer dem hver dag og bringer det ind på farmen. Minken går ikke rundt ude i samfundet og får smitte der. Jeg tror derfor ikke på, at der er nogen synderlig fare for smittespredning mellem farmene. Det er mellem os, der passer dem, og dyrene.

Netop derfor opfordrer Tage Pedersen til, at minkavlerne passer på, når de skal ind til dyrene. På samme måde som resten af samfundet skal passe på og huske forholdsreglerne, som sundhedsmyndighederne anbefaler.

- De skal tænke sig godt om, ligesom vi alle skal i denne tid. Nu går det jo heldigvis fremad mod mere normale tilstande generelt, men det er vigtigt, at vi holder sammen ved at holde afstand, som det jo lyder, siger Tage Pedersen.

Auktion ændret i sidste øjeblik

Minkbranchen kæmper i øvrigt stadig med udfordringerne i forbindelse med salg af minkpels, hvor auktioner har været afholdt virtuelt. Der var planlagt en fysisk minkauktion i Danmark begyndelsen af juli, men det har opblomstringen af smitte i Kina sat en stopper for.

- Vi har ændret det i sidste øjeblik på grund af de nye tilbagefald, der har været i Kina, hvor mange af vores kunder kommer fra. Så er der mange af dem, der ikke har mulighed for at rejse ud af Kina. Og heller ikke tør, fordi de er bange for, at det er blevet værre, når de skal hjem igen, lyder det fra minkavlernes formand.

Nu håber han i stedet, at den næste auktion i august kan blive fysisk, hvis smitten går den rette vej.

Der er cirka 1.400 minkavlere i Danmark, hvoraf 300 avlere er bosat i Syd- og Sønderjylland.