Professor om lavere smittetal: - Tallene for julen er usikre

Smittetallene i de 14 kommuner, som TV SYD dækker, er faldet.

Den seneste uge er der således konstateret 1.589 smittetilfælde. 1. juledag lød dét tal på 1.704.

Men inden vi begynder at glæde os for hurtigt, skal vi huske på, at der også er testet færre, end der plejer, fordi det er jul. Det siger professor ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet Eskild Petersen.



- Mange har jo holdt juleaften og måske været til julefrokost med familien, og så skal man have en ekstra grund til, at man går ned og bliver testet. Det er helt sikkert grunden til, at der ikke er flere, der er testet. Derfor er tallene også usikre.

Derfor mener han også, at der bør gå længere tid, før vi begynder at konkludere på, om restriktionerne har hjulpet på smitten.

- Det kan godt være, vi har et lavt antal smittede, men antal test er også lavt, så lad os vente at se, lyder det fra Eskild Petersen.

I de fleste af de 14 kommuner i TV SYDs sendeområde er smittetallene da også faldet, mens der i enkelte kommuner er registreret flere smittetilfælde.