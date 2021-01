Regeringen vil indføre krav om isolation efter rejser

Krav om karantæne efter udlandsrejse

Dermed bakker regeringen op om et forslag fra SF og De Konservative, der vil have indført et krav om karantæne, når rejsende kommer hjem fra udlandet.

Nick Hækkerup vil i næste uge indkalde Folketingets partier til forhandlinger og se, om der er flertal for forslaget.

Hos DI Transport under Dansk Industri fortæller direktør Michael Svane, at han kan være nervøs for, at ti dages karantæne kan få en negativ betydning for mobiliteten hos de mange erhvervsrejsende, han repræsenterer.

- Vi står fuldstændig bag de bevæggrunde, der ligger bag. Nemlig at sikre at vi ikke får importsmitte af særligt de her nye virusvarianter.

- Når det er sagt, så er vi også lidt afventende, i forhold til hvad der bliver det konkrete forslag.

- Det, vi især holder øje med, er længden af et eventuelt karantænekrav. Hvis det bliver ti dage, så vil vi nok synes, at det er for meget - medmindre der altså er en sundhedsfaglig begrundelse bag, siger Michael Svane.