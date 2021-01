Så er vaccinen på vej til Endelave

Torsdag morgen klokken 8.20 er Endelave-færgen afgået fra Snaptun med en ganske særlig last, nemlig med corona-vaccine til 50 øboere på Endelave, der i formiddag skal have deres første stik i skolens gymnastiksal.

Færgen med vaccinen er i havn klokken 09.30, og klokken 11 begynder vaccinationerne. Man regner med at have vaccineret alle i målgruppen på et par timer.

- Vi er meget glade for, at vaccinationerne kan foregå herovre, så øboerne ikke behøver stresse over at skulle ind på fastlandet, fortæller Bente Skovgaard, der er konsulent i Foreningen Endelave Skole. Sammen med øens læge, sygeplejerske og plejepersonale har hun sørget for, at skolen, som for øjeblikket er lukket ned for aktiviteter på grund af coronaen, står klar til formålet.