Sådan rammer Covid 19 TV SYD

Klokken er 11.50 på TV SYD. Jeg går gennem redaktionen – som er temmelig tom – og samler folk ind til frokost. Vi har opdelt frokostpausen i denne tid, så vores ungeredaktion – der er blevet installeret i et mødelokale på 1. sal, spiser fra 11.30-11.50. Så går redaktionen kl. 11.50-12.10 og til sidst de fotografer og videojournalister, som kan holde sig i garagen og redigeringsrummene.

Alle spritter hænder af. Vi har stadig buffet, for vi har undersøgt sagen og fået at vide, at buffeter ikke udsætter os for smitterisiko, hvis vi er flittige med håndsprit og udskiftning af tag-tøjet.

Ingen af os vil nogensinde glemme marts 2020. Det var den måned, hvor Danmark lukkede ned, og vi alle sammen skulle lære at opføre os helt anderledes overfor hinanden.

Samtidig var det en måned, hvor behovet for information aldrig har været større – set med public service-briller.

Så vi skal både være her – og ikke være her.

Stille på redaktionen

På TV SYD traf vi allerede onsdag morgen den beslutning at sende så mange medarbejdere hjem som muligt. Alle vores digitale medarbejdere kan arbejde hjemmefra, administration, en del af lederne, markedsføringsmedarbejderne og en del af supporterne kan også arbejde hjemme fra. Så lige nu er der stille på redaktionen, og fra på mandag er jeg også selv hjemmearbejdende.

Vi har delt os op i tre zoner i huset, som bruger forskellige toiletter og spiser frokost på forskellige tidspunkter, og som ikke mødes i løbet af dagen. Det kan vi ikke håndhæve 100 pct, men enhver undgået kontakt er en fordel lige nu, hvor vi alle betragtes som smittebærere.

Men vi har også en forpligtelse til at holde jer alle sammen opdateret på situationen. Også på tv, som stadig er det vigtigste medie for mange mennesker. Og hvis vi skal lave tv, skal der være mennesker på arbejde. Så der sidder en hård kerne af vært, producer, redaktør, reportere og fotografer, som sikrer, at vi er på nyhederne.

Vi spritter alt af

Vi har mange medvirkende på skype nu. Vi spritter mikrofoner og andet udstyr af hele tiden. Vi taler med karantæneramte gennem vinduer. Vi holder afstand til kilderne. Og vi har færre biler på gaden end normalt. Al forproduktion er suspenderet. Sammen med de andre TV 2 Regioner har vi lavet en indslagshylde, hvor vi kan hente de andres indslag, hvis vi får problemer med at fylde vores egen 19.30-udsendelse.

Vi håber, seere og brugere forstår, at vi også er i undtagelsestilstand. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for stadig at holde jer opdateret på regionens og kommunernes anvisninger og beredskaber. Ligesom vi også snart begynder at se på, hvad syd- og sønderjyderne foretager sig i denne covid 19-tid.