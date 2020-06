Skal du 'bare' holde ferie i Danmark - så prøv oversete perler

Covid-19 har ændret på mange sommerferieplaner, og mange danskere ender nok med at holde sommerferie i Danmark. Men der er også masser at opleve, hvis man spørger de danske destinationer, Dansk Kyst og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark.

De har lavet en ny kampagne, der hedder 'Meget mere end bare Danmark', som skal inspire til nye oplevelser indenfor den danske grænse og øge rejselysten i Danmark. Turistsamarbejdet Kystlandet, der dækker Horsens, Hedensted og Odder Kommuner, er en del af kampagnen:

- Med coronaen blev den danske turistbranche lagt i knæ, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at redde turisterhvervet. Det er jo selvfølgelig den helt oplagte grund. Det andet er, at vi synes, at vi har en super lækker destination, som vi synes, at langt flere skal få øjnene op for, siger Helle Rosenberg, direktør for Turistsamarbejdet Kystlandet.

En overset perle

Og indenfor turistsamarbejdets område er der også flere oversete perler. Ole Lyse er formand for Stouby og Omegns Lokalråd, og han peger på Staksrode Skov og Stenhøj Strand på Juelsminde-halvøensom et område, de lokale er glade for, men som ikke står højt på mange turisters liste:

Læs også Prøv en tur med salatfadet ud i det grønne

- Der er ikke mange, der ved, hvordan det ser ud herude. Så derfor skal man have turisterne med ud på en tur først og have lokket dem herud. De tror ikke rigtigt på, at naturen er så flot herude ved Stenhøj Strand, men det bliver de så overbevist om, når de har set det.

Ole Lyse viser gerne Stenhøj Strand og Staksrode Skov frem for turisterne. Han er ikke bange for, at stedet bliver overrendt, hvis flere får kendskab til det. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

Området byder både på natur og historie, og det vil Ole Lyse gerne dele med turisterne. I løbet af sommeren kører han også selv rundt med turister på en traktor, og han vil gerne vise Staksrode Skov og Stenhøj Strand frem for endnu flere på turene.

'Genopdag din egen baghave'

Den nye turistkampagne kører både nationalt, regionalt og lokalt, og hos Turistsamarbejdet Kystlandet vil man opfordre folk til at tage nye steder hen i deres lokalområde. Derfor har de lavet deres egen overskrift, som hedder 'Genopdag din egen baghave'.

- Vi ved, at hvis folk er derhjemme og tager ud på ture, så gør de det samme igen og igen. Vi er lidt vanedyr, og det er jo synd, når der er rigtig mange andre oplevelser lige foran en, fortæller Helle Rosenberg.

Målgruppen for kampagnen er de danskere, som ikke plejer at holde ferie i Danmark, men med kampagnen opfordres de til at genopdage Danmark og de danske ferieoplevelser. Ved at bruge #baredanmark på Instagram kan brugere også dele deres oplevelser i Danmark og inspirere hinanden.