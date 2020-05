Skoleleder danser eleverne tilbage til efterskolen

Efter at have sukket afgrundsdybe suk i ugevis, fik Flemmings Efterskoles 200 elever i mandags lov til at starte igen og afslutte deres efterskoleår. Inden da havde de fået en hilsen fra deres skoleleder Ole Vind. (se video herunder)

En dansehilsen fra skolen

Skolen havde nemlig lagt en hilsen ud til eleverne. En hilsen, hvor skolelederen danser hele vejen gennem skolen. Og ikke bare det, dansen var en næsten tro kopi af den engelske skuespiller Hugh Grants dans i filmen Love actually fra 2003. Hvis man ser filmene samtidig, hvilket stærkt kan anbefales, det bliver ikke mere syret, kan man se, hvor tæt Flemming-versionen ligger på originalen.

De ender også på sammen måde. Det sker i filmen ved, at Hugh Grant bliver opdaget af sin umanerligt stramtandede sekretær. På samme måde bliver forstander Vind standset midt i dansen af skolens sekretær, Lone Mikkelsen, der slukker og lukker for både dans og musik.

- Det tog hun nu meget pænt, fortæller Ole Vind i dag til TV SYD.

De var ikke født endnu

Filmen Love Actually er fra 2003, hvor elever på efterskolen endnu ikke var født, og musikken er supersvedig discosoul med The Pointer Sisters fra 1983.

- De kan slet ikke forstå referencen, de syntes bare, det er sjovt at se deres skoleleder danse, fortæller forstanderen.

- De trænger også til lidt sjov efter al den alvor. De har betalt en høj pris i en meget følsom alder, tilføjer han.

Til gengæld er videoen blevet set af flere mennesker på Facebook, end der nogensinde har gået på efterskolen, og den har givet anledning til en love storm i kommentarsporet, hvor forstanderen bliver opfordret til at melde sig til Vild med Dans. Der er også en voksen kvinde på 40 år, som er klar til at starte på efterskole igen.

Opslaget har fået knap 4.000 likes og 650 kommentarer.

Glade for at være tilbage

Det virker ikke til at plage eleverne, at de ikke kender Love Actually, og formodentlig ser Hugh Grant som en typisk bedstefartype. De er bare glade for at være i gang igen. Også selvom det bliver på en anden måde end tidligere.

- Vi opfordrer dem til at blive på skolen så meget som muligt, men de må gerne tage hjem, fortæller forstander Ole Vind.

Til gengæld er der strenge regler for det meste i Flemming, som alle andre steder. Eleverne er inddelt i familiegrupper på otte elever, der kun må komme på de fire værelser, de har. De skal bruge samme bad og toilet og må altså ikke vagabondere rundt, som de plejer, og holde afstand. Og der bliver gjort mere rent. Der er dog en klippe, som alle de gode intentioner kan kuldsejle på med et brag, og det er den 27. juni, hvor de 200 elever skal sige farvel til hinanden, også kendt som Store Tudedag.

- Jeg er lidt spændt på, hvordan det skal gå med at holde afstand den dag, siger den dansende skoleleder.