Smittetal er på sit laveste siden start november

Vi skal tilbage til den 2. november sidste år for at finde et lavere antal smittede indenfor vores sendeområde. Dengang var der 690 personer, der var testet positiv indenfor en uge, mens dét tal i dag er 691.

Men det er ikke fordi, der overordnet set er sket den store udvikling, hvis man sammenligner med gårsdagens tal. På det tidspunkt lød antallet af smittede på 693.