Søndagens smittetal: Smittestigning fortsætter i Kolding

Igen i dag stiger smittetallene i Kolding Kommune, der fortsat har landets højeste incidenstal. Antallet af smittede er 279, mens incidenstallet lyder på 300 pr. 100.000 indbyggere.

Tallene kommer efter, at man i Kolding er begyndt at teste op mod 60.000 borgere helt ned til børn på 2 år.

Det kan være en del af forklaringen på, at man igen i dag ser en smittestigning, lyder det fra Hans Jørn Kolmos, der er professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Hvis man tester mere, så finder man noget mere, det er logisk. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at smitten er mere ude af kontrol, lyder det fra ham.